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Malatya'dan acı feryat! Yaşlı ve engelli bakımevi hasar gördü! Engelliler donmak üzere...

Malatya'da bir bakımevi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü. Engelli vatandaşlar soğukta kar altında kaldı. Bir görevlinin acı feryadı yürek dağladı.

Malatya’da Güven Bakımevi önünde çekildiği iddia edilen görüntülerdeki acı manzara bölgedeki vatandaşların bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi. Deprem nedeniyle boşaltılan bakımevindeki engellilerin kar altında donmak üzere olduğunu söyleyen görevli yardım istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, konula ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olarak 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya’da hissedilmesi sebebiyle deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır.

AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır.

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