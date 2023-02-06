BIST 4.775
DOLAR 18,83
EURO 20,27
ALTIN 1.133,68
GÜNCEL

Şanlıurfa'da küçük kız 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

7,7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaş'taki 7.7'lik depremle ilgili açıklamalar Malatya'dan kahreden görüntüler! 3 yaşındaki çocuk depremde can verdi Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Volkan Demirel ağlayarak yardım istedi! Ne kadar imkan varsa gönderin, Allah rızası için...
Volkan Demirel ağlayarak yardım istedi! Ne kadar imkan varsa gönderin, Allah rızası için...
Artçı deprem nedeniyle Şanlıurfa'da bina çöktü! Dehşet anları: İçeride insanlar vardı
Artçı deprem nedeniyle Şanlıurfa'da bina çöktü! Dehşet anları: İçeride insanlar vardı
Hatay Havalimanı pistini görenler gözlerine inanamadı Kahramanmaraş depremi yıktı geçti
Hatay Havalimanı pistini görenler gözlerine inanamadı Kahramanmaraş depremi yıktı geçti
Depremde yıkılan binadan bir aile böyle kurtarıldı: Allah'ım çok şükür
Depremde yıkılan binadan bir aile böyle kurtarıldı: Allah'ım çok şükür
Enkaz altında korku dolu gözlerle kurtarılmayı beklediler! O konuşma kamerada: "Ses geliyor mu"
Enkaz altında korku dolu gözlerle kurtarılmayı beklediler! O konuşma kamerada: "Ses geliyor mu"
Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin en net görüntüsü! Küçük çocuk 'anne' diye böyle çığlık attı
Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin en net görüntüsü! Küçük çocuk 'anne' diye böyle çığlık attı
Kahramanmaraş'ta deprem! Adıyaman'da enkaz altında kurtarılmayı böyle bekledi!
Kahramanmaraş'ta deprem! Adıyaman'da enkaz altında kurtarılmayı böyle bekledi!
Depremin ardından Hatay'da doğal gaz boru hattı patladı! Korkunç görüntüler
Depremin ardından Hatay'da doğal gaz boru hattı patladı! Korkunç görüntüler
Gaziantep'te yıkılan bina bir kez daha çöktü! Kurtarma çalışmasında faciadan dönüldü o anlar kamerada
Gaziantep'te yıkılan bina bir kez daha çöktü! Kurtarma çalışmasında faciadan dönüldü o anlar kamerada
Yerel gazeteci deprem anlatırken CNN Türk canlı yayınında ağladı: Malatya komple yıkıldı
Yerel gazeteci deprem anlatırken CNN Türk canlı yayınında ağladı: Malatya komple yıkıldı
Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bina böyle yerle bir oldu
Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bina böyle yerle bir oldu
Gaziantep'teki depremin yürek yakan çığlıkları! Acı görüntüler ortaya çıktı: “Annem kaldı içerde”
Gaziantep'teki depremin yürek yakan çığlıkları! Acı görüntüler ortaya çıktı: “Annem kaldı içerde”