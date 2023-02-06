Şanlıurfa'da küçük kız 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte o anlar
7,7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı.