Malatya'dan kahreden görüntüler! 3 yaşındaki çocuk depremde can verdi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından Malatya’da yıkılan 300 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kahreden manzaralarla karşılaşılıyor. Ekipler son olarak 3 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenini çıkardı...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da çoğu bina hasar gördü.

7,7 şiddetindeki depremin ardından Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valilik Kriz masasında yetkililerden bilgiler aldılar.

Son bilançoyu açıkladı, Malatya'da 88 vatandaş öldü

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son alınan bilgilere göre Malatya’da enkaz altında kalan 88 vatandaşın hayatını kaybettiğini bin 288 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Yaralılardan 27’isinin sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Ersoy, şehir merkezinde 76, Doğanşehir ilçesinde ise 150 binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

Deprem sonrası komşu illerden çok sayıda arama-kurtarma ekibinin yola çıktığını da ifade eden Ersoy, büyükşehirlerden de kargo uçakları ile arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine yönlendirildiğini söyledi. Deprem bölgesinde barınma için de tüm hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Ersoy, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakanlar daha sonra deprem bölgesine giderek sahada incelemelerde bulundu.

Enkaz altında acı görüntüler: Cansız bedenler çıkarılıyor

Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kahreden görüntülerle karşılaşılıyor. Vatandaşların cansız bedenleri çıkarılıyor. Enkaz altında can veren 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.