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Bakan Akar deprem bölgesinden acı haberi duyurdu: 3 şehit

Bakan Akar deprem bölgesinden acı haberi duyurdu: 3 şehit

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Akar, "Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.

Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Akar, "En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"Maalesef 3 şehidimiz var, yaralılarımız var"

Akar, TSK'ya bağlı birliklerde hasarın olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu açıklamalarda bulundu:

"Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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