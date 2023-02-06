Kahramanmaraş'ta 7.4 deprem! Çok sayıda binalar yıkıldı! Göçük altında yardım çığlıkları: İşte atılan tweetler...

Son yılların en büyük depremi

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak açıklarken, merkez üssünün Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Sofaca mevkisi olduğunu ve derinliğinin de 5 kilometre olduğunu duyurdu. Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı.