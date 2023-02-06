Kahramanmaraş'ta 7.4 deprem! Çok sayıda binalar yıkıldı! Göçük altında yardım çığlıkları: İşte atılan tweetler...
KAHRAMANMARAŞ'ta saat 04.17'de çok şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddeti 7.4 olarak açıklanırken, Birçok binanın yıkıldığı bilgisi gelirken göcük altında kalan vatandaşlar sosyal medyada yardım çığlıkları attı. İşte detaylar...
ürkiye'de birçok ilde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olarak bildirilirken büyüklüğü 7.4 olan deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te hissedildi. Artçı sarsıntılar sürüyor.
Son yılların en büyük depremi
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak açıklarken, merkez üssünün Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Sofaca mevkisi olduğunu ve derinliğinin de 5 kilometre olduğunu duyurdu. Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı.
Deprem, Türkiye'de şiddetli bir şekilde Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'te hissedildi. Öte yandan yıkıcı depremin Suriye, Lübnan, Gürcistan'a kadar hissedildiği de gelen bilgiler arasında.
Çok sayıda şehirden yıkım haberi var
Kahramanmaraş merkezli depremde çevre illerden de çok sayıda bina yıkıldığı haberleri geliyor. Kahramanmaraş'la birlikte, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilden yıkım olduğu haberleri geliyor.