Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem oldu! Çok sayıda bina yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta çok şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddeti 7.4 olarak açıklandı. İHA son dakika haberinde Kahramanmaraş ve çevre illerde çok sayıda binanın yıkıldığını açıkladı...

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Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 04.17'de meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Deprem Adıyaman, Hatay, Gaziantep dahil çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. İHA'dan gelen son dakika bilgilerine göre Adıyaman'da da çok sayıda bina yıkıldı...