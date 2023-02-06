ABD Başkanı Joe Biden'den deprem açıklaması! 'Yardım için talimat verdim

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yaptığı açıklamada “Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim” dedi.

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Türkiye’de 10 ili etkileyen, Suriye başta olmak üzere çevre ülkeleri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler ve yıkıntıdan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim.” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'den gelen yıkıcı deprem haberi konusunda ciddi anlamda endişelidir. ABD olarak gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız" demişti.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı.