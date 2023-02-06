BIST 4.767
DOLAR 18,83
EURO 20,31
ALTIN 1.134,01
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş depremi sonrası tsunami iddiası! AFAD'dan açıklama

Kahramanmaraş depremi sonrası tsunami iddiası! AFAD'dan açıklama

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in tsunami açıklaması tedirginliğe neden olmuştu. AFAD, "herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." açıklaması yaptı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta 7.4'lük depremin artçı sarsıntıları devam ederken tsunami uyarısı gelmiş ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik" dedi.

AFAD'dan tsunami iddiasına yönelik bir açıklama geldi ve açıklamada  “Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.

İlgili Haberler
Kahramanmaraş depremi tsunamiye yol açabilir! Prof. Dr. Haluk Özener, o bölgeyi uyardı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bir mahalle böyle yerle bir oldu! İşte depremin yıktığı Hatay ve Kahramanmaraş'tan yürek yakan fotoğraflar
Foto Galeri Bir mahalle böyle yerle bir oldu! İşte depremin yıktığı Hatay ve Kahramanmaraş'tan yürek yakan fotoğraflar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakırköy Adliyesi önünde çatışma çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Bakırköy Adliyesi önünde çatışma çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Büyük bir afet yaşıyoruz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Büyük bir afet yaşıyoruz
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti! Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti! Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi
Türkiye oraya kaydı! Ünlü İtalyan bilimci dedi: Depremde yer 3 metre hareket etti
Türkiye oraya kaydı! Ünlü İtalyan bilimci dedi: Depremde yer 3 metre hareket etti
Yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmenden acı haber
Yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmenden acı haber
Malatya Havalimanı depremde yıkıldı! 'Üzerimize çöktü' deyip duyurdu...
Malatya Havalimanı depremde yıkıldı! 'Üzerimize çöktü' deyip duyurdu...
Kandilli'den 7.7'lik depremin ardından korkutan açıklama! Büyük artçıları 1 yıl sürecek
Kandilli'den 7.7'lik depremin ardından korkutan açıklama! Büyük artçıları 1 yıl sürecek
Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem oldu! Dehşet anları kamerada
Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem oldu! Dehşet anları kamerada
Millet İttifakı'ndan ortak deprem açıklaması: Bir ayrım yapmaksızın...
Millet İttifakı'ndan ortak deprem açıklaması: Bir ayrım yapmaksızın...
Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı
Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı
İYİ Parti Nurdağ ilçe başkanı ve eşi de depremde hayatını kaybetti
İYİ Parti Nurdağ ilçe başkanı ve eşi de depremde hayatını kaybetti
Deprem sonrası valilikten uyarı: Şebeke suyunu içmeyin
Deprem sonrası valilikten uyarı: Şebeke suyunu içmeyin