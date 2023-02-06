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Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem oldu! Dehşet anları kamerada

Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde yeni deprem oldu! Dehşet anları kamerada

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede 13.24'te 7.6 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi....

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken bu sefer de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli bir büyük deprem daha oldu. AFAD saat 13:24'teki depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Yeni depremin şiddeti Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre 7,8 merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Ankara dahil birçok ilde hissedildi

Deprem birçok televizyon kanalının canlı yayını sırasında tüm dünyaya canlı izletildi. Birçok bina canlı yayınlar sırasında yıkıldı. 7,6 büyüklüğündeki Deprem Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Adana ve Malatya'da da hissedildi. Adana'da, Diyarbakır'da ve Malatya'da binalar yıkıldı.

Birbirinden bağımsız iki deprem oldu

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, büyüklüğü 7,6 olan son depremin ardından açıklamalarda bulundu.  Tatar, bu depremin artçı değil yeni olduğunu açıkladı ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: ''Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler.''

Bölgede 6.6 büyüklüğüne kadar çok sayıda artçı sarsıntı oldu...

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