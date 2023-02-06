Güreşçi Taha Akgül sayı verip, yardım talep etti! Sporcular göçük altında

Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30-40 güreşçinin kaldığı binanın depremde yıkıldığını ve sporcuların göçük altında kaldığını duyurdu.Abone ol
Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirtti. Sosyal medya paylaşımında AFAD ve Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu etiketleyen Akgül, sporcuların enkaz altında kaldığı binanın adresini vererek yardım talep etti.
Akgül “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi! Adres: Çarşı PTT bir alt sokağı Maraş/Merkez" ifadelerini kullandı.
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