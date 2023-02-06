BIST 4.878
DOLAR 18,83
EURO 20,30
ALTIN 1.134,22
HABER /  GÜNCEL

Depremzedelerle ilgili flaş karar! Banka borçlarına 6 ay öteleme imkanı getirildi

Depremzedelerle ilgili flaş karar! Banka borçlarına 6 ay öteleme imkanı getirildi

Türkiye Bankalar Birliği, depremzedelerle ilgili atılan adımı kamuoyuna duyurdu. Deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçları için 6 ay öteleme imkanı getirildiği açıklandı.

Abone ol

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verildiğini açıkladı.

TBB tarafından yapılan açıklamada “tavsiye niteliğinde aşağıdaki prensip kararları alınmıştır” denildi:

* Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

* Ayrıca, borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına,

* Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

* Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine gidiyor: 'İstanbul'un tüm imkanları ile alarma geçildi' Bakan Akar deprem bölgesinden acı haberi duyurdu: 3 şehit AK Parti Milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kaldı! Aliesi de yanında Bakan duyurdu! Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu Deprem sonrası YÖK'ten açıklama! İkinci duyuruya kadar eğitime ara verildi Zeydan Karalar'dan ürperten açıklama: 17 ve 14 katlı binalar kağıt gibi yıkıldı Volkan Demirel ağlayarak yardım istedi! Ne kadar imkan varsa gönderin, Allah rızası için...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte e-Devlet deprem fay hattı sorgulama ekranı
Foto Galeri Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte e-Devlet deprem fay hattı sorgulama ekranı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta yıkılan bina sayısı ilk gelen bilgilere göre...
Kahramanmaraş'ta yıkılan bina sayısı ilk gelen bilgilere göre...
Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine gidiyor: 'İstanbul'un tüm imkanları ile alarma geçildi'
Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine gidiyor: 'İstanbul'un tüm imkanları ile alarma geçildi'
Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan kız çocuğu kurtarıldı
Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan kız çocuğu kurtarıldı
Bakan Akar deprem bölgesinden acı haberi duyurdu: 3 şehit
Bakan Akar deprem bölgesinden acı haberi duyurdu: 3 şehit
AK Parti Milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kaldı! Ailesi de yanında
AK Parti Milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kaldı! Ailesi de yanında
Bakan duyurdu! Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu
Bakan duyurdu! Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu
Deprem sonrası YÖK'ten açıklama! İkinci duyuruya kadar eğitime ara verildi
Deprem sonrası YÖK'ten açıklama! İkinci duyuruya kadar eğitime ara verildi
Zeydan Karalar'dan ürperten açıklama: 17 ve 14 katlı binalar kağıt gibi yıkıldı
Zeydan Karalar'dan ürperten açıklama: 17 ve 14 katlı binalar kağıt gibi yıkıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 10 ilde okullar 2 hafta tatil edildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 10 ilde okullar 2 hafta tatil edildi
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem oldu! 10 şehirde yıkım var acı haberler geliyor
Hak-İş'ten deprem açıklaması: Genel merkezimizde bir deprem kriz merkezi oluşturduk
Hak-İş'ten deprem açıklaması: Genel merkezimizde bir deprem kriz merkezi oluşturduk
Rusya'dan yardım açıklaması: Uçakları hazır tutuyoruz
Rusya'dan yardım açıklaması: Uçakları hazır tutuyoruz