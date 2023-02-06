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Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erbaş, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle Deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

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