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Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 230 kişi öldü

Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de yıktı! En az 230 kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde depremde Suriye'de de yıkım ve can kaybı yaşandı. Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı Halep, Hama ve Lazkiye'de en az 230 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla yaralı olduğunu söyledi. 

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Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan, 7.4 büyüklüğünde depremde Suriye'de de yıkım ve can kaybı yaşandı. Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı Halep, Hama ve Lazkiye'de en az 230 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla yaralı olduğunu söyledi. 

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren 'sivil savunma ekibi' Beyaz Baretliler, ülkenin kuzeyinde onlarca kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.  Beyaz Baretliler, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada hayatta kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. 

The Washington Post'a konuşan bir Beyaz Baretliler kaynağı, bölgedeki bombalamalar nedeniyle "altyapı olmadığını",  bunun da depremin oluşturduğu riski artırdığını" vurguladı.

Deprem çevre ülkelerde de etkili oldu

Deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. İtalya'da Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (Ingv) Tsunami Alarm Merkezi (Cat) tarafından işlenen verilere dayanarak, Sivil Koruma Dairesi, depremin ardından İtalya kıyılarına ulaşan olası tsunami dalgaları için bir uyarı yayınladı.

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