7.4 şiddetinde deprem Hatay'da 2 devlet hastanesi ile polisevini de yıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden biri olan Hatay'ın iki ilçesinde devlet hastaneleri ile polisevi yıkıldı. 7.4’lük depremde İskenderun ve Antakya devlet hastaneleri ile Antakya Polisevi de yıkıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan derem 5 bölge ve 10 ilde yıkıma neden oldu. AFAD’ın verilerine göre şimdiye kadar 284 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi yaralandı. Deprem bölgesinde bin 710 bina yıkıldı.

Hastane binası eskiydi, yıkıldı

Deprem bölgesi ile ilgili son verileri canlı yayında paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İskenderun Devlet Hastanesi’nin yıkıldığını ifade etti. Oktay binada can kaybı ve yaralanma ile ilgili bilgi vermezken binanın eski olduğunu dile getirdi.

İki devlet hastanesi yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Antakya ve Kırıkhan’da yıkık binalar var. İskenderun’daki ve Antakya’daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor" dedi.