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22 gün önce jeoloji mühendisi böyle uyardı, sonra da deprem geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
22 gün önce jeoloji mühendisi böyle uyardı, sonra da deprem geldi

15 Ocak günü Elazığ'da 4.9'luk depremin ardından Kahramanmaraş depremi geleceğini belli etmiş. Elazığ'daki depremin hemen ardından Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş'ın bir haberde "Çelikhan-Kahramanmaraş hattı üzerinde büyük bir deprem beklentimiz var" diyerek uyardığı öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok şehirden şiddetli bir şekilde hissedildi. 10 ilin etkilendiği depremde birçok bina yıkıldı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 15 Ocak günü Elazığ’da yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunmuştu.

Daş, yaptığı açıklamada, “Daha önce ana hat üzerinde Çelikhan- Kahramanmaraş hattı üzerinde büyük bir deprem beklediğimizi vurgulamıştık, bu beklentimiz halen devam etmekte...

-Uzun zamandır kırılmayan bir hat var. Aynı zamanda Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı üzerinde de uzun zamandır kırılmayan hatlar var. Türkiye bir deprem bölgesi ve sürekli depremler oluyor. Bunlar devam edecek asıl olan bizim bunlarla nasıl yaşayacağımız, ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım" ifadelerine yer vermişti.

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