Deprem uzmanı açıkladı! Kahramanmaraş depremi 130 atom bombası gücünde! Yıkım gücü 11 şiddetinde

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 şiddetindeki depremle ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan'dan ok tespitler geldi. Bu depremin yüzyıllardır beklendiğini belirten Prof. Dr. Ercan, "7.4'lük deprem yaklaşık 130 atom bombası gücünde" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'ye etkileyen depremle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan tüyler ürperten tespitler geldi. Deprem olan yerin dört ana kırığın kavşağı olduğunu belirten Ahmet Ercan, "7.4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde" dedi. İşte Ahmet Ercan'ın Twiter hesabından yaptığı o açıklama...

Yıkım gücü 11 şiddetinde...

- Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem 7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.

130 atom bombası patlamış gibi

- Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük.