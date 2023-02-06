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Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi

Kahramanmaraş depremi Mısır ve Lübnan'ı salladı Kahire halkı geceyi sokakta geçirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olan 7,4 büyüklüğündeki deprem birçok Orta Doğu ülkesinde hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır halkı, büyük panik yaşadı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde yıkılan evler var

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Deprem sebebiyle resmi bir açıklama henüz yapılmazken, sosyal medya üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, evlerin yıkıldığına ilişkin paylaşımlar yapılıyor.

Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

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