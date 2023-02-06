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7.4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi! Tecrübeli isimler göreve...

7.4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi! Tecrübeli isimler göreve...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,4 şiddetindeki depremin ardından, deprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti.

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10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.  

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