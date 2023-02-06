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Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!

Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. En önemli gündem maddeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve NATO olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.

'Çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak
7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak. Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına ara buluculuk şartı getirilecek.

Terörle mücadele
Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek.  

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