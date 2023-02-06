Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"

Galatasaraylı Mauro Icardi, Trabzonspor galibiyetinin ardından fırtına paylaşımı yaptı. Arjantinli yıldız, maçtan önce "Bu akşam İstanbul’da fırtına var" paylaşımı yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya göndermede bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini 18'de Mertens ve 53'te penaltıdan Mauro Icardi attı.

Galatasaray ligde üst üste 12. galibiyetini aldı ve 54 puanla liderliğini sürdürdü.

Bugünün oynanan maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Avcı, paylaşımında, "Bu akşam İstanbul’da fırtına var" yazmıştı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi de maçtan sonra paylaşım yaptı ve Avcı'ya göndermede bulundu.

29 yaşındaki futbolcu gol sevincini paylaşarak, "Bu gece İstanbul'da fırtına çıktı" yazdı.