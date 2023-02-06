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Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?

Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yeşil-Beyazlılar'ın uçağı dün 16.30'da kalkması gerekirken bugün gece 00.00 gibi havalandı. Konya uçuşu gerçekleştiremeseydi karşılaşma ertelenecekti. Maçın ertelendiği yönünde çıkan haberlerden sonra futbol severler Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak? sorularının yanıtlarını araştırma başladı. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, rötarlı bir şekilde İstanbul'a geldi.

Konya'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı kalkan uçak, saat 24.00'te hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak, saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, yorucu yolculuğun ardından konaklayacağı otele geçti.

Konyaspor erteleme için başvurmuştu
Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı.

Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.

TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı gerçekleşti.

Konyaspor'dan açıklama
Konyaspor'un konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, "Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

'Pazartesi günü gelemeyiz'
Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza da, "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20.00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

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