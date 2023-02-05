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İki grup birbirine girdi! Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler

İki grup birbirine girdi! Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek kullanılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

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Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ikili sokakta sözlü tartıştı. Daha sonra bir kişinin otomobile gidip bagajdan tüfeği alarak kavga ettiği kişilere ateş ettiği ileri sürüldü. Pompalı tüfeğini çimenliklere atan şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen şahsı ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri de olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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