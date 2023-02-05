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Sabiha Gökçen'de kar önlemi: Uçuşlar azaltılacak

Sabiha Gökçen'de kar önlemi: Uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, yarın tüm gün yüzde 10, salı günü tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltması yapılacak.

Açıkamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

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