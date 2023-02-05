EYT'de emekliliği geciken maaşını Mart'tan itibaren toplu olacak! İşte EYT emekli aylıkları...

EYT yasası bu hafta Meclis'ten geçip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşacak. EYT'liler de emekli aylıklarını 1 Mart itibariyle alacak. Ancak müracaat edip de emeklilik işlemleri gecikenlerin maaşları emeklilerinin onaylandığı günden itibaren işlemeye başlamayacak. İlk etapta emekli olanlar Mart ayının sonlarına doğru da emekli olsalar emekli maaşlarını 1 Mart'tan itibarenki haklarıyla birlikte toplu olarak alacak. EYT emekli aylıkları da belli oldu...

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'EYT Teklifi' geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AK Parti yönetimi, EYT düzenlemesinin Salı günü Meclis'ten geçerek yasalaşacağını açıkladı. Peki EYT'liler kaç lira maaş alacak:.. Emeklilik işlemleri gecikip Mart ayına yetişmeyenler maaş kaybı yaşayacak mı? İşte cevapları...

Çarşamba günü Erdoğan'a sunulacak

Milyonlarca EYT’linin maaş almasına az bir zaman kaldı. TBMM Genel Kurulu 7 Şubat Salı günü, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifin aynı gün yasalaşması, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Kademeli prim gün sayısı değişecek mi?

SSK’lılarda erkek 25 yıl, kadın 20 yıl. Prim günü de 5 bin ile 5 bin 975 gün arasındaysa emekli olma durumu var. Kademeli prim gün sayısından şimdiye kadar vazgeçilmiş değil. Bağkur ve Emekli Sandığı’nda 8 Eylül 1999’dan işe giren bir kişinin erkeklerde 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalıştıysa yani erkeğin 9 bin günü, kadının 7 bin 200 günü varsa bunların emekli olma yolu açıldı.

Ortalama emekli aylığı kaç lira olacak?

Peki EYT’de ortalama ücret ne kadar? Konuyla ilgilli Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, “SSK’lıların ortalama aylıkları 7 bin 797 TL, Bağkur’luların ortalama aylığı 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı’nın ortalama aylığı 12 bin 383 TL’dir. Bunlar üzerinden ortalama emekli aylıklarının toplamının 8 bin 733 TL olması tahmin ediliyor” dedi.

Emekli aylıkları ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT düzenlemesi salı günü Genel Kurul gündemine gelecek."Muhtemelen aynı gün bitiririz. Cumhurbaşkanımız en yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlarsa muhtemelen mart ayı içinde SGK bunların emeklilik işlemlerine başlamış olacak. Mart ayından itibaren aylıklarını alacaklar." dedi.

Gecikenler toplu maaş alacak

EYT'lilerin bazılarının emeklilik işlemlerinin gecikebileceğini belirten Mustafa Elitaş, "Belki teknik nedenlerden dolayı gecikebilir. 20 gün sonra aldı diyelim, bir önceki ayı toplu olarak alacak. Ödemelerde gecikme olmasına rağmen hak kaybı getirilmiyor" ifadelerini kullandı.