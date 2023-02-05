Doğu beyaza teslim oldu! 5 ilde hayat durdu onlarca köy yolu kapandı

Türkiye genelinde günlerdir etkisini gösteren kar, Doğu'da etkisini git gide artırmaya devam ediyor. Şırnak’ta 92 köy, Elazığ’da 280, Bingöl’de 283, Tunceli'de 197 ve Mardin’de de 218 köy yolu olmak üzere 1070 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor. Şırnak’ta kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 1 metreye ulaştı. Merkeze bağlı 6 köy, ilçelerden Beytüşşebap’a bağlı 14 köy, Uludere’ye bağlı 3 köy, Güçlükonak’a bağlı 16 köy, Cizre’ye bağlı 9 köy, İdil’e bağlı 44 köy olmak üzere 92 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da da etkili olan kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı 17 köy yolu ile ilçelerden Ağın’da 16, Alacakaya’da 6, Arıcak’ta 6, Baskile’de 25, Maden’de 26, Karakoçan’dan 41, Keban’da 26, Kovancılar’da 70, Palu’da 25, Sivrice’de 22, olmak üzere toplamda 280 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 99 personel ve 75 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürürken, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kent merkezinde buz tutan yollar hem sürücüler için hem de yayalar için çileye dönüştü. Çaydaçıra Mahallesi’nde araçların buzlanan yolda rampayı inmeye çalışırken kaydıkları anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bingöl’de de merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı’da 32, Genç’te 59, Karlıova’da 38, Kiğı’da 25, Solhan’da 23, Yayladere’de 20 ve Yedisu’da 8 olmak üzere toplamda 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin söz konusu bölgelerde 110 personel, 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder ve 4 kamyon kar küreme aracıyla çalışmalar sürüyor.



Mardin’de de ilçelerden Artuklu’da 5, Dargeçit’te 32, Derik’te 14, Mazıdağı’da 28, Midyat’ta 54, Nusaybin’de 17, Ömerli’de 38, Savur’da 29 ve Yeşilli’de 1 olmak üzere 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.





Tunceli’de iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 45, ilçelerden Mazgirt'te 49, Çemişgezek'te 13, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 36, Pertek'te 28 ve Pülümür'de 5 olmak üzere toplamda 197 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.