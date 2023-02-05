İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "İstanbul'da yaşam maliyeti" verilerini paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "İstanbul'da yaşam maliyeti" verilerini paylaştı. "İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar yüzde 112 arttı" diyen İmamoğlu, "Yine 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 lira" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Şişli Belediyesi'nce "Şişli Sofrası" başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında "İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul'da yaptığımız araştırmada yüzde 112'yi aşan bir oranda ne yazık ki arttı. Yine 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 lira. Yani neredeyse dört kişinin yaşadığı bir ailede dördü de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin ki, böyle bir aile demografisi ülkemizde yok. İstanbul barometresine göre İstanbulluların yüzde 61'i son 3 ay içerisinde 'Geçinebilecek kadar para kazanamıyorum.' diyor, yüzde 61'i geçinemediğini söylüyor. TÜİK verilerine göre, 2021 Ekim-2022 Ekim arasında gıda enflasyonu tam yüzde 27'den yüzde 99'a çıktı, bu TÜİK'in verileri. İTO verilerine göre ise İstanbul'da gıda enflasyonu yüzde 21'den tam yüzde 115'e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler." açıklamasını yaptı.