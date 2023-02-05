Balık tezgahlarındaki fiyatları gören şok oldu! En ucuzu kaç para oldu

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları balık tezgahlarına da yansıdı. Tezgahın en ucuz balığı 40 lira ile tirsi oldu. Balıkçılar önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hepten düşeceğine dikkat çekerek bu durumun fiyatlara da etki edebileceğini kaydetti. İşte güncel balık fiyatları...

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Hava sıcaklıkları nedeniyle olumsuz etkilenen tezgahın en ucuz balığı kilosu 40 liradan satılan tirsi oldu. Fiyatlar yükselen tezgahlarda hamsi 50, barbun 150, istavrit 100, mezgit 60, tirsi 40, somon 130, çupra 75, palamut 60, karides ise kilosu 100 liradan satılıyor.

Son günlerde hava şartlarına bağlı olarak fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Bu ara tezgahlarımızda biraz sıkıntı var. Önümüzdeki günlerde de denizde hava bozacak. Balık az, fiyatlarda yüksek" dedi.

Havanın soğumasıyla fiyatların da normale döneceğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

Sert havaların gelmesini bekliyoruz. İlerleyen günlerde havadan sonra deniz de normale döner. Beklediğimiz şuan da bu. Orta boylu hamsilerin kilosu şu anda 50 lira. İstavrit balığı çok pahalı, çinekop altın oldu. Mezgitler 50-70 lira arasında değişiyor. Tezgahlarda denizdeki hava muhalefetinden dolayı pahalılığı yaşıyoruz. Vatandaşlar rahat rahat balık alamıyor. Bu herkese yansıyor. Bize de yansıyor onlara da yansıyor.