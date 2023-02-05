Bakan Derya Yanık duyurdu! 2 bin 323 memur alımı yapılacak takvim belli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985’e çıkarmış olacağız” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini vurgulayarak, “Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri doğrudan üretime katılmaları. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam ağını güçlendirmekten geçiyor. Bakanlık olarak her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Bakan Yanık, şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu bildirerek, adayların ÖSYM’nin yayımladığı Tercih Kılavuzu'na göre 13 Ocak 2023’de tercihlerini tamamladıklarını ifade etti.

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“Kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985’e çıkarmış olacağız”

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber 12 kat artarak 65 bin 662’ye yükseldiğini hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

“2023 yılı Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985’e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak.”

“Engelli vatandaşlarımızın EKPSS ücretini karşılamayı sürdürüyoruz”

Kamuda engelli memur istihdamı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012 yılında başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yanık, 2022 yılı EKPSS için Bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 TL sınav ücretinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na (ÖSYM) aktarıldığını ifade etti.