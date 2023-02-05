Canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'dan olay itiraf! Haftada 18 saat canlı yayına çıkınca...

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programında canlı yayında tırnaklarını kesince olay olmuştu. Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada, "Haftanın 80 saatinin 18 saatini canlı yayında geçiriyoruz. Sanırım benim gibiler canlı yayınları doğal yaşamımızın parçası olarak görmeye başladık" dedi.

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Canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'dan olay açıklamalar geldi. Ahmet Hakan bugünkü yazısında, sunduğu Tarafsız Bölge programında Bayrakçı’nın tırnak kesme anını fark etmediğini belirtip Bayrakçı ile yaptığı röportajı yayınladı. Ekranların daimi yorumcusu haline gelen Hakan Bayrakçı, bunun hayatlarını nasıl etkilediğini ve kendisini o hataya nasıl düşürdüğünü anlattı.

Ahmet Hakan'ın "Sen çok medeni bir insansın. Nazik, janti bir adamsın. İyi eğitim almışsın. Neden böyle oldu?" sorusuna Hakan Bayrakçı şu cevabı verdi:

Haftanın 18 saati canlı yayında olunca...

- Sanırım konuyu sadece o an hissettiğim rahatsızlığa bağlamak da pek doğru değil. Çünkü reklam arasını bekleyebilirdim. Canlı yayında olduğumu unutmamalıydım. Haftanın 80 saatinin 18 saatini canlı yayında geçiriyoruz. Sanırım benim gibiler canlı yayınları doğal yaşamımızın parçası olarak görmeye başladık. Bilinçaltımızda bu var galiba. Bu da etkili oldu bence.

Benim açığımı arıyorlardı...

- Her şekilde canlı yayınlarda dikkatli olmak gerekir. İstersen haftada yüz saatin yirmi saatinde değil yarısında bile canlı yayında olsan dikkati elden bırakmayacaksın.

- Biz siyaset konuşan insanlarız. Bazı siyasetçileri yoğun biçimde eleştirebiliyoruz. Bu da birilerinde bir birikim yapıyor. Herhangi bir açığını arıyorlar, seni linç edip sana nefret kusmak için fırsat kolluyorlar. Maalesef ben de onlara bir fırsat vermiş oldum. Üzgünüm tabii ki.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın...

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