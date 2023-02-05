İstanbul'da estetik faciası! 22 yaşındaki güvenlik görevlisi öldü, son sözü içleri acıttı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde özel bir tıp merkezinde burun estetiği olan güvenlik görevlisi Seher Kılıçcı isimli genç kız hayatını kaybetti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağlarken genç kadın Seher Kılıçcı'nın da ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın yaptırdığı burun estetiği sonrası öldü. Alınan bilgiye göre, Seher Kılıçcı (28), dün sabah saatlerinde burun estetiği ameliyatı olmak için Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gitti.

Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıçcı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher Kılıçcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm sebebi açıklandı

Olay sonrası hastaneden edinilen bilgilerde, ölüm sebebinin 'Malign Hipertermi' diye bilinen; çoğu zaman genetik kaynaklı olan, ani ve çok hızlı gelişen, önlenemez aşırı ateş yükselmesine bağlı olduğu belirtildi.

"Böyle olabiliyor' demiş"

Sabah gazetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen Baba Cezmi Kılıçcı, kızının doktor ihmali sebebiyle öldüğünü belirterek, "Kızım ablasına, 'Abla benim kalbim sıkışıyor' demiş. Bunun üzerine doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak, doktor 'Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz' demiş. Narkozu vermişler kızıma, kızımın kalbi duruyor. Ablasını dışarı çıkarıyorlar biz müdahale ediyoruz diyorlar ama kızım orada ölüyor. Kızım öldükten sonra başka hastaneye sevk ediyorlar. Kızım güvenlik görevlisiydi. Benim kızımı öldürdüler. Ben o doktordan şikayetçiyim. Benim kızımı resmen öldürdü" dedi.

Otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Kılıçcı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan öğle vakti kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Silivri Zeki Çevik Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde genç kızın tabutunun üstüne annesinin kınaya buladığı gelinlik örtüldü.

Ölüme böyle gitmiş...

Genç kadının ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Son sözü olmuş: Şu anda müsait değilim nefesim kesiliyor

Konuyla ilgili konuşan acılı akrabası Adnan Kılıç, “Kızımız burun ameliyatı için kliniğe gitti ölü olarak gönderdiler cenazesini aldık. Klinik başka bir yere sevk ediyor ama oraya zaten ölü olarak geliyor. Ameliyattan önce Seher’in yanında ablası vardı. Seher doktora, ‘Şu anda müsait değilim nefesim kesiliyor’ demiş. Doktor bir şey olmaz diyor bazı vakalarda böyle şeyler oluyor demiş. Sonra ameliyattan sonra kalbi duruyor doktor müdahale ediyoruz kalbi çalışmadı diyor. Ambulans çağırıp gönderiyorlar başka yere. Tamamen doktor hatası. Şikayetçiyiz” dedi.