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CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Aday olma" diye bağırdı

CHP'nin programında konuşan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Aday olma" diye bağırdı

CHP'nin Gençlik Festivali'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada seyirciler arasındaki bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak ilan etmesinin ardından, partiler de çalışmalarına start verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olacağı seçimde henüz 6'lı Masa adayını açıklamış değil. Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği toplantıdan sonra adayını açıklaması bekleniyor. Kulislerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin gençlik kollarının düzenlediği "Geleceği Kur" gençlik festivalinde gençlere seslendi. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivale, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşma sırasında bir tepkiyle karşılaştı.

"Aday olma" diye bağırdı

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada seyirciler arasındaki bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu tepkiye aldırış etmeden konuşmasına devam ederken, diğer seyirciler gence müdahale etti. Gencin ağzı kapatılarak bağırması engellenmeye çalışıldı.

Gençlik kolları başkanı: Sabrımızı taşırmasınlar

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, programdan önce dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir kişinin CHP Genel Merkezi önünde elinde "Kılıçdaroğlu aday olma" pankartıyla fotoğrafını alıntılayan Killik paylaşımına, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez! Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" notunu düştü.

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