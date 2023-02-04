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Düşen Yunan pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı!

Düşen Yunan pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı!

İyon Denizi'nde düşen Yunan F-4 savaş uçağının pilotunun babası Türk düşmanı çıktı. Oğlunun ölümüne üzüldüğünü söyleyen baba, oğlunun bir Türk'ün yolunu kesmeye gittiğinde öldürülmüş olmasının acısını hafifleteceğini söyledi.

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30 Ocak Pazartesi günü Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü duyuruldu. Yunanistan medyası, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında pilot ve yardımcı pilot bulunduğunu ve 29 yaşındaki Marios Mihail Turuçikas isimli yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaza sonrası Yunan Hava Kuvvetlerinde 3 günlük "askeri yas" ilan edildi.

Babadan türk düşmanlığı

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden pilotun babası medyaya bir takım açıklamalarda bulundu. Yunan pilotun babası Michael Turoutsika'nın açıklamalarında Türk düşmanlığı ortaya çıktı. Oğlunun mesleğini severek yaptığını belirten baba Turoutsika, sözlerinde skandal ifadelere yer verdi.

Oğlunu kaybettiğinden dolayı büyük bir acı yaşadığını belirten baba Turoutsika, oğlunun bir Türk'ün yolunu kesmeye gittiğinde öldürülmüş olmasının acısını daha hafifletici bir neden olacağını söyledi. Turoutsika, "Ege'de tek başına uçtuğunu ve öldürüldüğünü söylemeli miyim? Bir Türk'ün yolunu kesmeye gittiğini ve öldürüldüğünü mü? Sanırım acım daha hafif olacaktı. Çocuğun tepki verme şansının olmaması, beni inciten de bu." dedi. 

Erdoğan'a hadsiz sözler

Baba Turoutsika'nın konuşmalarında dikkat çeken bir diğer detayda Erdoğan karşıtlığı oldu. Oğluyla 5-6 ay kadar önce yaptığı bir konuşmayı anlatan baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler sarf etti. Baba Turoutsika, "Onu en son 5-6 ay önce gördüm. Bana her şey yolunda dedi. Ben de dikkatli ol, Erdoğan sinsi dedim. Bana her şeyi halletmek için bir planları olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7

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