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Meteoroloji'den az önce yeni uyarı geldi! Bu illerdekiler yarın sabaha dikkat

Meteoroloji'den az önce yeni uyarı geldi! Bu illerdekiler yarın sabaha dikkat

Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'nın batısında, kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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