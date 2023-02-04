Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'deprem' uyarısı: Endişe ediyoruz

Dün Osmaniye'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz" dedi.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin panik yaratmasının ardından jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, deprem sonrası zon konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

“Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye'de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..”