Bir anlık dalgınlık 11 bin liraya mal oldu döviz bürosu çalışanı yanlış hesapladı

Gaziantep’te bir döviz bürosu çalışanı, kuru yanlış çevirdiği için 10 bin dolar karşılığında 191 bin lira alması gereken vatandaştan 180 bin lira para aldı. Yanlış hesap nedeniyle kayba uğrayan döviz bürosu çalışanları, işlem yapan vatandaşa çağrıda bulunarak eksik olan 11 bin lirayı geri getirmesini istedi.

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Olay, merkez Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda dün saat 12.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, döviz bürosuna gelen bir müşteri, elindeki TL'yi 10 bin dolara çevirmek istedi. Bu esnada döviz kuru hesabını yanlış yapan döviz bürosu çalışanı kadın, 10 bin dolar karşılığında 191 bin lira alması gereken vatandaştan 180 bin lira para aldı.

Müşterinin, eksik para verdiğini fark etmeyerek 10 bin dolarla döviz bürosundan ayrılma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Geri getirmesini istiyoruz"

Yapılan hatalı işlemle ilgili bilgi veren ve fazla para verilen vatandaşa çağrıda bulunan döviz bürosu çalışanı Eren Değer, "Dün saat 12.30 civarında bir vatandaş TL parasını dövize çevirerek 10 bin dolar almak için geliyor. Bu esnada çalışan ablamız da kuru yanlış giriyor. Kurun yanlış girilmesi nedeniyle 10 bin dolar verdiği vatandaştan TL bazında 11 bin lira eksik alıyor. Parasını dövize çeviren vatandaş da bu durumu fark etmiyor. Çünkü kur yanlış çevrilmiş. Biz o vatandaştan duyarlı olmasını ve eksik parayı geri getirmesini istiyoruz. Zaten iyi niyetli biri gibiydi. Yani biz vatandaştan 10 bin dolar karşılığında 191 bin lira almamız gerekirken 180 bin lira para almışız. Şuan 11 bin lira eksiğimiz var. İnşallah arkadaşımız getirir" diye konuştu.