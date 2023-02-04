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MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan açıklama yaptı. MSB, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek "Terörist neredeyse hedef orası!" ifadelerinde bulundu.

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MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Terörist neredeyse hedef orası! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

MSB
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