Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan açıklama yaptı. MSB, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek "Terörist neredeyse hedef orası!" ifadelerinde bulundu.Abone ol
MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Terörist neredeyse hedef orası! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.