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Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak 3 müsabakanın VAR hakemleri açıklandı. 

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’a konuk olacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’na, AVAR’da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunacak.

Karagümrük deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

Antalyaspor ile Gaziantep FK müsabakasının hakemi Burak Pakkan olacak. Kamil Çetin ve Mert Bulut, Pakkan’ın yardımcılıklarını yapacakken, dördüncü hakemliği ise Mehmet Türkmen üstlenecek. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Alper Ulusoy ile Mehmet Emin Tuğral olacak.

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