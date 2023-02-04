Arda Güler'e dev teklif! Detaylar ortaya çıktı: Transfer için ailesi ile görüştüler!

Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda Güler için Fransız devi PSG harekete geçti. PSG'nin transfer için görevlendirdiği sportif direktör Luis Campos, 17 yaşındaki yıldızın ailesi ile görüştü. İşte flaş gelişmenin detayları....

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Fransa Ligue 1 devi PSG, bir süredir Arda Güler transferinde ısrarcı bir tutum sergiliyor. 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, flaş bir hamlede bulundu.

PSG'nin Arda Güler operasyonunda sportif direktör Luis Campos görevlendirildi.

Transferi bitirmek için harekete geçen Campos, genç oyuncunun ailesiyle görüştü.

Teklif yapıldı

Elini çabuk tutmak isteyen PSG yönetimi, transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSG'nin Arda Güler teklifini geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Arda Güler'i en az birkaç sezon daha takımda tutmak istediği kaydedildi.

Bu nedenle transfer görüşmelerine son verildiği ifade edildi.

On numara mevkisinde forma giyen genç oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.