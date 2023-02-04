BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Velilere kötü haber! Okul servis fiyatlarına ara zam geldi en yakın mesafe fiyatına bakın

Velilere kötü haber! Okul servis fiyatlarına ara zam geldi en yakın mesafe fiyatına bakın

BURSA'da 16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için okul servis araçlarına uygulanan tarifeye bugün itibariyle ara zam yapıldı.

Abone ol

Bursa'da okul servis fiyatlarına ara zam geldi.  Gelen ara zamdan sonra, 0-3 kilometre arası olan güzergahlara yüzde 30 oranında yapılan zamla birlikte 465 TL'den 600 TL'ye, 3-5 kilometre olan güzergahlarda yüzde 30 oranında yapılan zamla sonrası 520 TL'den 675 TL'ye, 5-7 kilometre güzergahlarda yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye, en uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Premier Lig'den kule gibi defans! Yıldız isim Beşiktaş'a önerildi
Premier Lig'den kule gibi defans! Yıldız isim Beşiktaş'a önerildi
Yargıtay kararı bozdu! Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde...
Yargıtay kararı bozdu! Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde...
Galatasaray, PSG ile masaya oturdu! Icardi için görüşmeler başladı
Galatasaray, PSG ile masaya oturdu! Icardi için görüşmeler başladı
Sanayi sektörü 2023'e süper başladı ocak ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
Sanayi sektörü 2023'e süper başladı ocak ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma
DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma
Vergi mükelleflerine büyük indirim! 48 ay taksitle ödenecek
Vergi mükelleflerine büyük indirim! 48 ay taksitle ödenecek
Muharrem İnce'den altılı masadaki adaylık tartışması yorumu: Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar
Muharrem İnce'den altılı masadaki adaylık tartışması yorumu: Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de
Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçirdi
Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçirdi
Köpek saldırılarına karşı nasıl korunmalı? Uzman isim anlattı
Köpek saldırılarına karşı nasıl korunmalı? Uzman isim anlattı
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı
ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Uzun menzilli füzeler de pakette
ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Uzun menzilli füzeler de pakette