Velilere kötü haber! Okul servis fiyatlarına ara zam geldi en yakın mesafe fiyatına bakın

BURSA'da 16 Haziran 2023'de bitecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için okul servis araçlarına uygulanan tarifeye bugün itibariyle ara zam yapıldı.

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Bursa'da okul servis fiyatlarına ara zam geldi. Gelen ara zamdan sonra, 0-3 kilometre arası olan güzergahlara yüzde 30 oranında yapılan zamla birlikte 465 TL'den 600 TL'ye, 3-5 kilometre olan güzergahlarda yüzde 30 oranında yapılan zamla sonrası 520 TL'den 675 TL'ye, 5-7 kilometre güzergahlarda yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte 650 TL'den 700 TL'ye, en uzak mesafe olan servis ücreti ise yüzde 30 oranında yapılan zam sonrası 800 TL'den bin 40 TL'ye yükseldi.