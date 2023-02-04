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Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçirdi

Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçirdi

Evlenmek üzere olduğu nişanlısının kendisini aldattığını öğrenen bir adam sinir krizi geçirdi. Nişanlısının sevgilisini omzunda ağlamaya başlayan adamı, yasak aşkın diğer bir tarafı olan adamın sakinleştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem yarattı. O anlar kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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TikTok’ta paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Evlenmek üzere olduğu nişanlısının kendisini aldattığından şüphelenen adam onu takip etmeye karar verdi. Nişanlısının bir otele girdiğini gören adam onu başka bir adamla bastı. Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan adamı nişanlısının sevgilisinin teselli etmesi herkesi şaşırttı.

Ortalık bir anda karıştı

Nişanlısının başka bir adamla kendisini aldattığını fark eden ismi açıklanmayan adam gördüklerine inanamadı. Aldatıldığını fark ettiği anlarda yere çökerek almaya başlayan adamı teselli etmeye nişanlısının sevgilisi geldi. O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra olayın kurgu olduğunu düşünen kullanıcıların yanında ihanete uğrayan adama üzülen kullanıcılar da oldu.

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