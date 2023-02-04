Köpek saldırılarına karşı nasıl korunmalı? Uzman isim anlattı

Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, mama yiyen ve uyuyan köpeklere yaklaşılmaması gerektiğini belirterek köpek saldırılarına karşı ağaç konumu alınarak hareketsiz olunması gerektiğini söyledi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, son zamanlarda artan köpek saldırıları sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Koçkaya, başlattıkları ‘Korkma Köpeği Anla’ projesi sayesinde bin 600, okul öncesi çağ ve ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine ister sahipli olsun ister sokak köpeği olsun köpeğe nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğitim verildiği söyledi.

Öte yandan, Koçkaya, köpek saldırında hayati organları koruyarak ayak uçlarına bakılıp sabit durulması gerektiğini belirtti.

Koçkaya, ısırma vakalarının çoğunda çocukların köpeklere nasıl yaklaşması gerektiğini bilmediğinden dolayı ısırma vakalarının görüldüğünü ifade ederek, “Bizim yaptığımız bir çalışma var ‘Korkma Köpeği Anla’ projesi. Bu projenin ne kadar değerli olduğunu daha iyi görmeye başladık. Biz bugüne kadar yaklaşık bin 600 öğrenciye biz bu çalışmayı yaptık. Malatya’da ve birçok büyükşehirden talepte bulunuldu ve Malatya’ya da gidip bu eğitimi verdik. Biz bu projemizde çocuklarımıza eğlendirirken öğrenmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de tiyatrosal tarza köpeklerin beden diliyle neleri anlattıklarını çocuklarımıza öğretmeyi çalışıyoruz. Çocuklara ister sahipli olsun ister sokak köpeği olsun nasıl yaklaşılması gerektiğini anlatıyoruz. Genellikle ısırma vakalarının çoğunda çocukların köpeklere nasıl yaklaşması gerektiğini bilmediğinden dolayı ısırma vakaları görülüyor” dedi.

“Kaçarsanız sallanan uzuvlarınızı tehdit olarak algılar ve sizi ısırabilir”

Köpekten kaçarsanız sallanan uzuvlarınızı tehdit olarak algılar ve sizi ısırabilir diyen Koçkaya, “Biz beden dilini okurken, çok normal gelen olaylar köpeklerin dünyasında onların algılamasında bir tehdit olarak algılanabiliyor ve bu olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Köpek saldırılar durumunda çocuklarımızın ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. Eğer gerçekten sığınabileceğiniz kaçabileceğiniz ve köpekten daha hızlı olabileceğiniz bir durum varsa sığınabileceğiniz yere geçiniz. Ancak köpek saldırısı durumunda sığınabileceğiniz bir durum yoksa yapmanız gereken en doğru şey hem akademisyenler tarafından hem de köpek eğitmenleri tarafından desteklenen model olan Ağaç olma modelidir. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor. Hayati organlarınızı koruyarak ayak uçlarınıza bakıp sabit durmanız gerekiyor. Böyle bir durumda köpek gelir sizi koklar etrafınızda bir iki tur atar sizin onun için tehdit olmadığını algılarsa sizden uzaklaşır. Ancak siz kaçarsanız sallanan uzuvlarınızı tehdit olarak algılar ve sizi ısırabilir” diye konuştu.

Bu köpeklere yaklaşılmaması gerekiyor

Koçkaya, uyuyan ve mama yiyen köpeğe yaklaşılmaması gerektiğine değinerek, “Biz bu eğitim sayesinde hangi köpeklere çocuklarımızın yaklaşmaması gerektiğini gösteriyoruz. Örneğin, mama yiyen bir köpeğe yaklaşılmamalı, duvar kenarına sıkışmış bir köpeğe yaklaşılmamalı veya uyuyan bir köpeğe yaklaşılmamalı. Örneğin, köpek derin bir uykudaysa uyandığı anda disoryantasyon görebilir ve çocuğu ısırabilir buna dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda köpeklere şunu yapmamamız gerekir örneğin; taş atmak, vurmak, veya onlara böyle dikkatlerini çekici davranışlar yapmamak lazım. Bunları yaparsanız tehdit olarak algılar ve saldırırlar” şeklinde konuştu.