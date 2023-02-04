Ezeli rekabette 135. randevu! Galatasaray Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı!

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 135. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılıların 59’a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 51 puanla zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

135. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 134 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Ligde 100. maç

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 99 karşılaşmada ise Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Trabzonspor’a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de, İstanbul’da oynanan Süper Lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Son 10 maç

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 karşılaşmada eşitlik bulunuyor. Bu mücadelelerde iki takım da 3'er kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler Düdük çalacak

Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.