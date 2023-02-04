İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 2 kişi 'yolsuzluktan' tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ocak tarihinde Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi.

Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer 5 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B., R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında “Rüşvet Almak Suçundan” Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02.2023 tarihinde tutuklama kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 03.02.2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D’de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.