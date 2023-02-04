BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL

Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin fena kapıştı

ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk ekranlarında katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları ve adaylık sürecinin konuşulduğu programda Merhum Erbakan'a ilişkin kullanılan ifadeler iki isim arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

Abone ol

ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün merhum Erbakan ve Milli Görüş geleneğine ilişkin açıklamaları sırasında araya giren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Öztürk'e 'Erbakan'a yapılan zulümleri de hatırlat' demesi üzerine cevap olarak 'Sizin sayenizde' karşılığını alması sonrası ipler gerildi.

Gürsel Tekin'in CHP'nin iktidar olmamasına rağmen Erbakan'a yapılanlardan nasıl sorumlu tutulduğunu sorması üzerine tansiyon giderek yükselmeye devam etti.

Sizi muhatap bile almam

Hasan Öztürk'ün tartışma esnasında Gürsel Tekin'e; ''Siz şu anki CHP'nin Mustafa Kemal'in kurduğu CHP olduğunu söylüyorsanız sizi muhatap bile almam'' demesi sonrası ikili arasında hararet iyice yükseldi ve programın diğer katılımcıları uzun süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Mikrofonu fırlattı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert bir dille Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini talep ederken yaka mikrofonunu fırlatıp programı terk etmek istedi. 

Uzun süren çabalar sonrası Hasan Öztürk tekrar söz alarak yanlış anlaşıldığını ifade edip, Tekin'in elini sıktı ve iki isim arasındaki tartışma da tatlıya bağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı
Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı
Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor
Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Bakan Bozdağ'dan kritik açıklama! Erdoğan'ın adaylığına karşı olanlara net mesaj!
Bakan Bozdağ'dan kritik açıklama! Erdoğan'ın adaylığına karşı olanlara net mesaj!
Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama! Savaş çanları çalıyor
Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama! Savaş çanları çalıyor
Türk F-16'ları paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu
Türk F-16'ları paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız
Cristiano Ronaldo yeni takımıyla siftah yaptı
Cristiano Ronaldo yeni takımıyla siftah yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet sürüyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet sürüyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birinci turda alırız!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birinci turda alırız!
Rasmus Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ortaya çıktı
Rasmus Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ortaya çıktı