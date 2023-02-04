BIST 4.998
DOLAR 18,82
EURO 20,31
ALTIN 1.128,47
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun görevine son verildi. Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verildi. Göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2023/80

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince sona erdirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2023/81

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 saydı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 tincil maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat ÖNAL atanmıştır."

Türkiye'nin BM daimi özel temsilcisi Sedat Önal kimdir?

11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğmuştur. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir.

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürütmekteydi.

Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

.

ÖNCEKİ HABERLER
Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı
Hadise'nin menajeri, Mauro Icardi ile aşk iddialarını yalanladı
Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor
Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Bakan Bozdağ'dan kritik açıklama! Erdoğan'ın adaylığına karşı olanlara net mesaj!
Bakan Bozdağ'dan kritik açıklama! Erdoğan'ın adaylığına karşı olanlara net mesaj!
Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama! Savaş çanları çalıyor
Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama! Savaş çanları çalıyor
Türk F-16'ları paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu
Türk F-16'ları paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız
Cristiano Ronaldo yeni takımıyla siftah yaptı
Cristiano Ronaldo yeni takımıyla siftah yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet sürüyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet sürüyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birinci turda alırız!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birinci turda alırız!
Rasmus Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ortaya çıktı
Rasmus Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'dan bomba yorum: Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim
Acun Ilıcalı'dan bomba yorum: Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim