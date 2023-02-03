Eşi 'Erdoğan rejimi' diyor ama Rasim Ozan Ak Parti'ye kazandırabiliyor

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canlı yayınında, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi. ROK'un eşi HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, ROK'un bu sözlerini farklı bir şekilde savunmuştu. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu açıklamayı youtube kanalında değerlendirdi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de "Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi" diyerek AK Parti'ye seçimi kazandırabileceğini söylemişti.

'Erdoğan rejimi' diyor

Ancak yanıbaşındaki eşi Nagehan Alçı ise 20 yıllık AK Parti hükümetini 'Erdoğan rejimi' diye adlandırdı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu çıkışının sebebini ise Nagehan Alçı açıkladı: Rasim Ozan Kütahyalı çok kitap okuyormuş!

Nagehan Alçı eşinin ilginç çıkışını böyle açıkladı

Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" sözlerini değerlendirdi.

"Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zekâ ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur." diyen Nagehan Alçı şöyle devam etti:

Çok okuyup düşünüyor

"Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım."

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