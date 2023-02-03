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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Türkiye, Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan 2. ülkedir. Kosova'ya destek olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız

Ama şu anda maalesef beklenen rakamı yakalayamadık. 117 rakamına ulaşılmış ama yoğun bir çalışmaya girerek hedef rakamı yakalacağız. Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümünü de şimdiden tebrik ediyorum. 

NATO ve Avrupa Birliği üyelik çalışmalarını destekliyoruz. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ'ye karşı mücadele etmek için değerli dostumdan gayret istedim. 

"Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız"

Serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde olumlu ivme yakaladık. 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek istiyoruz. Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız.  İhracatımızı 1 milyar euroya yükseltmemiz gerekiyor. 

Kosova'nın her alanda gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla barış içinde olmasına büyük önem atfediyoruz. Kosova ve Sırbistan arasındaki olayı destekliyoruz. 

Kardeşlik hukukumuzun devamı için adımlar atmaya devam edeceğiz. Kosova halkına selamlarımı iletiyorum.

Kosova Başbakanı Kurti'nin açıklamalarından öne çıkanlar: 

Bugün Sayın Erdoğan'ın davetiyle medeniyetlerin buluştuğu bu tarihi şehirde bulunduğum için çok memnunum. 

İstanbul bizim halkımız için de çekim merkezi haline gelmiştir. Şemsettin Sami bizim için çok önemlidir. 

Bugün Erdoğan ile iki ülke arasındaki dostluğumuzu güçlendirme konusunda konuştuk. Ayrınca ekonomi, savunma ve güvenlik gibi gelişmeleri de değerlendirdik. NATO'da oynadığı rolü için Türkiye'ye müteşekkiriz. 

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