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Ali Koç'tan Ali Palabıyık'a sert sözler: Bir daha bizim stadımıza giremez

Ali Koç'tan Ali Palabıyık'a sert sözler: Bir daha bizim stadımıza giremez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Olaylı Adana Demirspor mücadelesinin hakemi Ali Palabıyık için çarpıcı ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, TFF binasına gitti. Sarı-lacivertli yöneticiler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da "hakem yönetimi" konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

"Bir daha bizim stadyumumuza giremez"

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunanAli Koç, "Yabancı hakem denememiz lazım. Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez." şeklinde konuştu.

"Var hakemlerinin yabancı olmasını önerdik"

Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Başkan Koç, "Dün gece olanlar malumunuz. TFF'ye geldik ve nelerden, ne için rahatsız olduğumuzu ifade ettik. Bu hakemlerle gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakeme en çok ben karşıyken, artık bunu düşünecek hale geldim. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasını önerdik. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar. Orta hakemin niyeti dünkü gibi bile olsa VAR, doğru yönetilmeyi sağlayabilir." dedi.

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