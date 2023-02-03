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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Merkezine yeni afiş Ben Kemal, geliyorum

CHP Genel Merkezine yeni afiş Ben Kemal, geliyorum

CHP Genel Merkezine "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı. Dana önce aynı yere "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.

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CHP Genel Merkezine "Ben Kemal, geliyorum" yazılı afiş asıldı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından "CHP Genel Merkezi anlık, Ben Kemal geliyorum" diyerek afişin asıldığı genel merkezin fotoğrafını paylaştı.

Daha önce de yine parti genel merkezine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş asılmıştı.

Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Tek adam rejiminin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu iddia eden CHP lideri, ''Ben Kemal, geliyorum.'' diyerek Cüneyt Arkın'ın "Hınç" filmi ile gönderme yapmıştı.

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