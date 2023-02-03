Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı.

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Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer’ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan’ın Peristeri B.C. Kulübü'ne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.



