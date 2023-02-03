BIST 4.920
DOLAR 18,81
EURO 20,55
ALTIN 1.158,76
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı.

Abone ol

Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer’ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan’ın Peristeri B.C. Kulübü'ne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev sahibinden kağıt geldi, görme engelli kadın beyninden vurulmuşa döndü
Ev sahibinden kağıt geldi, görme engelli kadın beyninden vurulmuşa döndü
Çok ilginç AK Parti kulisi! İkinci tura kalırsa İstanbul seçimi gibi fark olur
Çok ilginç AK Parti kulisi! İkinci tura kalırsa İstanbul seçimi gibi fark olur
Jorge Jesus maç biter bitmez sahaya koştu Ali Palabıyık'a ne dedi? İşte o diyalog
Jorge Jesus maç biter bitmez sahaya koştu Ali Palabıyık'a ne dedi? İşte o diyalog
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Emre Demir'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Emre Demir'in yeni takımı belli oldu
Avrasya Tüneli 6 yılda maliyetini karşıladı 100 milyonuncu aracın sürücüsüne ödül
Avrasya Tüneli 6 yılda maliyetini karşıladı 100 milyonuncu aracın sürücüsüne ödül
AK Parti'den EYT ile ilgili o iddialara sert tepki: Yalan, iftira!
AK Parti'den EYT ile ilgili o iddialara sert tepki: Yalan, iftira!
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi : AFAD şiddetini açıkladı!
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi : AFAD şiddetini açıkladı!
Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme! 6 Şubat'ta başlıyor
Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme! 6 Şubat'ta başlıyor
Türkiye'den 'insanlık koridoru' açıklaması! "Talep ettik, Putin ve Zelenskiy ile görüştü"
Türkiye'den 'insanlık koridoru' açıklaması! "Talep ettik, Putin ve Zelenskiy ile görüştü"
Saadet Partisi 'Kılıçdaroğlu' haberlerini yalanladı!
Saadet Partisi 'Kılıçdaroğlu' haberlerini yalanladı!
Şanlıurfa’da aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’da aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Konsolosluk kapatmanın ardından 'dost ülke' ajanının Türkiye'ye ihaneti çıktı
Konsolosluk kapatmanın ardından 'dost ülke' ajanının Türkiye'ye ihaneti çıktı